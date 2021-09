Na Nizozemskem namesto obvezne medsebojne razdalje pravilo PCT Dnevnik Na Nizozemskem po več kot 18 mesecih danes odpravljajo obvezno medsebojno razdaljo 1,5 metra. Namesto tega bo za vse, ki so starejši od 13 let, pri vstopu v lokale ter na kulturne in športne prireditve veljajo, da morajo dokazati, da so cepljeni...

