Piše: Sara Kovač (Nova24tv) “Dragi župani, US želi, da odločitve, ki jih sprejmejo občinski svetniki, zadržite 15 dni v svoji omari. Po 15 dneh objavite in začnejo veljati 15 dan po objavi. Ni skrajšanih, enostavnih in nujnih postopkov. Občine spreminjajo v zapletene birokratske procese. Vse to zaradi Tita,” sporoča župan Radencev Roman Leljak, ki mu ustavno sodišče ne da miru glede spremembe prot ...