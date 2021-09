Petkovih protivladnih protestov na Trgu republike v Ljubljani se je tudi tokrat udeležil nekdanji predsednik republike Milan Kučan. Na protestih so protestniki in protestnice dali glas mladim okoljskim aktivistom, ki so predstavili svoje zahteve za prihodnost planeta ter obenem javno začeli proces oblikovanja in predstavljanja zahtev združene civilne družbe vsem političnim strankam v predvolilnem obdobju.