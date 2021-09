Tonin pravi, da je vladanje z odloki naporno, do tega ima tudi številne zadržke Večer Predsednik NSi in minister za obrambo Matej Tonin je za Dnevnik dejal, da je vladanje z odloki v času epidemije covida-19 naporno, do tega ima tudi številne zadržke. Poudarja, da pri tem dajejo v ospredje človeška življenja. "Tudi če ustavno sodišče opozori na napako, jo kasneje lahko popravimo. Umrlih ljudi pa ne moremo nikoli več obuditi."

