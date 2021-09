Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami v smeri Kopra 4-5 kilometre dolg zastoj. Potovalni čas se podaljša za 20 do 25 minut. Obvoz za osebna vozila je možen med Postojno in Senožečami po regionalni cesti.