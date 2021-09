Olimpijski festival za mlade v Ljubljani 24ur.com V tednu športa je slovenska krovna športna organizacija pripravila tudi poseben festival, namenjen predvsem mladim. Kot so sporočili iz Olimpijskega komiteja Slovenije, bo festival, ki bo potekal danes in v nedeljo v prestolnici, ponujal številne izzive in mlade skušal navdušiti za različne športne panoge.

