Spor glede izročitve civilne tožbe proti britanskemu princu Andrewu zaradi domnevne spolne zlorabe mladoletnice je končan. Ameriški odvetniki princa so namreč v petek potrdili, da so prejeli sodne dokumente. Sedaj imajo na voljo do konca oktobra, da pripravijo odgovor na tožbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.