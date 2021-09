Svetovne pop zvezde v podporo boju za podnebje in dostopnost cepiv Dnevnik Velika imena svetovne glasbene scene, od Billie Eilish do BTS in Eltona Johna, bodo z dobrodelnimi koncerti po vsem svetu na današnjem 24-urnem dogodku Global Citizen Live pozivala k ukrepanju proti podnebnim spremembam, za enakost pri dostopnosti...

Sorodno



Oglasi