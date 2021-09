Rover na južni pol Lune, Skylabs v Dubaj, UI na rusko vesoljsko postajo RTV Slovenija Nasa je določila mesto pristanka svojega prvega robotskega lunarnega roverja, Kitajci so končali svojo prvo odpravo na nacionalno vesoljsko postajo, Rusi na polno načrtujejo svojo . . . Vse to in še več v 102. Vesoljskem tedniku.

Oglasi