V Metzu za naslov Španec in Poljak SiOL.net Španec Pablo Carreno-Busta in Poljak Hubert Hurkacz sta finalista teniškega turnirja serije ATP v francoskem Metzu z denarnim skladom 419.470 evrov. Hurkacz bo v četrtem finalu lovil še četrto zmago, medtem ko bo Carreno-Busta zaigral v jubilejnem desetem finalu in lovil sedmo zmago.

