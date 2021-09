Rover na južni pol Lune, Skylabs v Dubaj, umetna inteligenca na rusko vesoljsko postajo RTV Slovenija Nasa je določila mesto pristanka svojega prvega robotskega lunarnega roverja, Kitajci so končali svojo prvo odpravo na nacionalno vesoljsko postajo, Rusi na polno načrtujejo svojo . . . Vse to in še več v 102. Vesoljskem tedniku.

