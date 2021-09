V Moskvi množica opozarjala na volilne prevare. Putin: Volitve so bile poštene in svobodne. RTV Slovenija V središču Moskve se je zbralo več tisoč ljudi, ki so protestirali proti prevaram na nedavnih parlamentarnih volitvah, na katerih je po uradnih podatkih slavila vladajoča Enotna Rusija. Policija je pred tem aretirala več aktivistov.

Sorodno

Oglasi