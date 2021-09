Harald policistom pojasnil, da so se otroci prebudili in da jih je drugega za drugim zadavil Svet 24 V javnost prihaja vse več podrobnosti o življenju 56-letnega Harald K., ki je ponoči v Zagrebu zagrešil grozodejstvo, zaradi katerega bo treba izkopati tri male grobove. O Dunajčanu so se razpisali tudi avstrijski mediji.





Sorodno













Oglasi