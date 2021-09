Sladkali so se s sladicami iz slovenske Istre Primorske novice Kroštole, fritule, piškoti vseh barv in oblik in številne druge sladke pregrehe ta konec tedna kraljujejo na Titovem trgu v Kopru. Tradicionalni festival Sladka Istra, ki se bo nadaljeval v nedeljo, je tokrat postregel zgolj s sladicami ponudnikov iz slovenske Istre.

