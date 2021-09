Dortmund zapravil priložnost za skok tik pod vrh Dnevnik V zadnjem današnjem dvoboju 6. kroga nemške nogometne lige je Borussia Mönchengladbach premagala Borussio Dortmund z 1:0. Gostje so tako zapravili priložnost, da bi se prebili tik za vodilni Bayern in so ostali na četrtem mestu. Bavarci imajo 16...

