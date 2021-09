Jeseničani zmagujejo kot po tekočem traku. Padla tudi Cortina. SiOL.net Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na tekmi alpske lige v gosteh premagali Cortino s 3:1 (2:0, 0:1, 1:0). Jeseničani so danes nadaljevali niz zmag, ki jih je po prvem porazu na uvodni tekmi sezone že ponesel k vrhu lestvice regionalnega tekmovanja. Zmagam proti ekipam iz Linza, Fassi in drugi celovški zasedbi so danes dodali še uspeh v Cortini.

