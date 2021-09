(Šlo bo za las) V Nemčiji vodilna kandidata Laschet in Scholz še zadnjič pred volitvami nagovorila p Politikis Vodilna kandidata za novega kanclerja Nemčije, Armin Laschet in Olaf Scholz sta danes še zadnjič pred nedeljskimi volitvami stopila pred podpornike. Glede na zadnje ankete bi lahko socialdemokrat (SPD) Scholz za las premagal krščanskega demokrata (CDU) Lascheta. Podporo slednjemu je danes znova izrazila tudi odhajajoča kanclerka Angela Merkel. “Tu gre za vašo prihodnost, prihodnost vaših […] The p ...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Angela Merkel

Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tadej Pogačar

Matej Mohorič

Janez Janša

Luka Mezgec