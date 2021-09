Zagrebška policija je v petkovi noč v luksuznem stanovanju na severu mesta našla mrtve tri otroke in njihovega očeta, ki je poskusil storiti samomor. Policisti sumijo, da je sedemletna dvojčka, deklico in dečka, ter štiriletnika umoril oče. Tega so prepeljali v bolnišnico v kritičnem stanju, saj naj bi si poskušal vzeti življenje z zastrupitvijo. Hrvaški […] The post [Grozljivka sredi Zagreba] 56- ...