Ukrajinski izzivalec Oleksander Usik je v soboto zvečer presenetljivo premagal britanskega boksarja Anthonyja Joshuo. Usik je v Londonu pred več kot 62.000 gledalci na polnem stadionu Tottenhama zmagal po točkah in se tako razveselil naslovov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različicah IBF, WBA in WBO. Usiku (19 zmag, 13 z nokavtom, brez poraza) so […] The post (Boksarski naslovi po IBF, WB ...