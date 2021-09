Le še nekaj dni do težko pričakovanega Expa v Dubaju Krizno ogledalo V Dubaju bo vrata prihodnji teden odprla težko pričakovana svetovna razstava Expo. Dogodek bo združil več kot 190 držav, ob katerih se bodo predstavljale še multilateralne organizacije, številna podjetja in izobraževalne ustanove. Slovenski paviljon bo državo predstavljal kot zeleno in pametno ter kot zeleno oazo sredi Evrope.

