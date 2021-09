Sinoči ob 19.39 je na regionalni cesti Cerklje ob Krki-Veliko Mraševo, občina Brežice, voznik osebnega vozila zapeljal s ceste, se zaletel v drevo in obstal v obcestnem jarku. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo na vozilu, poskrbeli za razsvetljavo, nevtralizirali in počistili iztekle motorne tekočine ter pomagali vlečni službi pri odstranitvi vozi ...