Mariborski policisti prejeli 415 klicev, med njimi so obravnavali kar 22 prometnih nesreč Lokalec.si Policisti operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor smo v času od 6. ure dne 25. 9. 2021, do 6. ure 26. 9. 2021, prejeli 415 klicev, med katerimi je bilo 110 interventnih klicev. V opisanem času so obravnavali tudi: – 12 kaznivih dejanj,

– 4 prometne nesreče II. kategorije v katerih je šest oseb utrpelo lahke telesne poškodbe,

– 18 prometnih nesreč I. kategorije,

– 4 povoženja d ...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tadej Pogačar

Matej Mohorič

Primož Roglič

Luka Mezgec