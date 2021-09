Timi Max Elšnik: Izkoristili so naše individualne napake in pomanjkanje zbranosti SiOL.net "Zagotovo nam ni pomagalo, da smo zadnjih deset minut igrali z igralcem manj, a to ni bilo odločilno. Individualne napake, pomanjkanja fokusa, zbranosti, oni so to znali izkoristiti in zmagali," je po presenetljivem sobotnem porazu Olimpije proti Radomljam (2:3) dejal kapetan zmajev Timi Max Elšnik. Zeleno-beli niso ostali samo brez točk, pač pa pred derbijem tudi brez dveh najbolj vročih igralcev Mustafe Nukića in Almedina Ziljkića.

