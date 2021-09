Juventus trpel za minimalno zmago, Stojanović in Štulac ob zmagi Empolija vpisala podajo 24ur.com Super nedeljo na italijanskih nogometnih zelenicah sta odprla Juventus in Sampdoria. Stara dama se po slabem uvodu v sezono očitno pobira, še drugič zapovrstjo je slavila s 3:2. A zmaga ima tokrat precej grenkega priokusa, saj sta se poškodovala dva zelo pomembna člena Stare dame Paulo Dybala in Alvaro Morata. Trener Allegri je že potrdil, da bosta izpustila tekmo Lige prvakov.

