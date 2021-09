Policija preklicuje iskanje 44-letnega Igorja Žužka iz Kranja, ki je bil pogrešan od 19. septembra. Našli so ga namreč mrtvega v reki Savi na območju Kranja, so danes sporočili iz Policijske uprave Kranj. Pogrešanega so danes s policisti iskali gasilci in potapljači. Glede na zbrana obvestila je tuja krivda izključena. Odrejena je obdukcija, so sporočili iz policije. Vir: sta