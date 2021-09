Krimovke stežka do skalpa Turkinj Dnevnik Rokometašice Krima Mercatorja so v tretjem krogu evropske lige prvakinj prišle do premierne zmage v sezoni. Na gostovanju v Turčiji so po dramatični končnici tesno premagale Kastamonu s 24:23 (12:9).

Sorodno













Oglasi