Slovenci v Istri z remijem in zmago Ekipa Slovenska članska reprezentanca v futsalu je v soboto in nedeljo igrala pripravljalni tekmi v Istri. V soboto je v Novigradu premagala Slovaško s 4:3, danes pa je igrala 3:3 z Bosno in Hercegovino.



