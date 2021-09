Na tekmi med Muro in Koprom se mreža ni zatresla Večer Mura je pred gostovanjem pri Tottenhamu v konferenčni ligi pripravljenost preverila proti Kopru, ki si je želel ustaviti črne trenutke, za katere sta poskrbela dva zaporedna poraza. Primorci so prvi medsebojni dvoboj dobili, tokrat pa se mreži nista zatresli, čeprav sta imeli obe ekipi nekaj lepi priložnosti. Koper je tako ob tekmi manj in dveh točkah manj drugi za Bravom, Mura pa je peta, a jo lahko v ponedeljek prehiti Tabor z zmago v Celju.

Sorodno Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Matej Mohorič

Primož Roglič

Jan Polanc

Tadej Pogačar

Luka Mezgec