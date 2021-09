'Ponoven zagon turizma bo pripomogel k hitremu okrevanju in rasti gospodarstva' 24ur.com Po vsem svetu danes obeležujemo dan turizma. Panoga se še vedno spopada s posledicami pandemije covida-19, najbolj pa so bile prizadete marginalizirane in najranljivejše skupine. Z geslom "Turizem za vključujočo rast" zato ob letošnjem svetovnem dnevu pozivajo, naj ponoven zagon panoge temelji na pravičnih poslovnih priložnostih za vse deležnike.

Sorodno









Oglasi Omenjeni korona virus

Zdravko Počivalšek Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Primož Roglič

Boštjan Koritnik

Alenka Bratušek

Janez Janša