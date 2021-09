(StalinGraz) Na občinskih volitvah v Gradcu slavili komunisti, župan drugega največjega avstrijskega Politikis Na občinskih volitvah v Gradcu so včeraj slavili komunisti (KPÖ), ki so dobili 29,1 odstotka glasov. Njihova kandidatka Elke Kahr naj bi postala prva županja kakšnega večjega avstrijskega mesta iz vrst komunistov. Dosedanji župan Siegfried Nagl iz vrst ljudske stranke (ÖVP), ki je dobila 25,7 odstotka glasov, je že napovedal odstop. Takega rezultata ankete niso […] The post (StalinGraz) Na občinsk ...

