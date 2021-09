Tjaša Kokalj Jerala je uživala s svojo prečudovito mamo TOčnoTO.si Tjaša Kokalj Jerala se je s svojimi starši odpravila na kratek mini oddih. Odšli so v slovenski kraj, ki je najbolj znan po termalni in zdravilni vodi – Rogaško Slatino. Iz oddiha je Tjaša delila nekaj utrinkov s svojimi sledilci in pokazala, kako so uživali. Takole je povzela: “Ko imaš otroke se včasih vrnejo dopusti […] Tjaša Kokalj Jerala je uživala s svojo prečudovito mamo was first posted on 2...

Sorodno















Oglasi