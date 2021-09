Piše: Samo Vidovič Nedeljski niz treh tekem prve lige sta v Kidričevem odprla Aluminij in Bravo. Uspešnejši so bili gostje, ki so se z minimalno zmago z 1:0 obdržali na vrhu tabele. V izenačeni tekmi je edini gol na tekmi v 63 minuti dal Memić, ki je izkoristil dobro podajo Maružina in neodločnost domačega vratarja Janžekoviča pri izteku iz vrat. S kakšnih dvanajstih metrov je z glavo poslal žogo ...