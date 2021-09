Potres na Kreti: ljudje so bežali iz hiš Reporter Kreto je danes okoli 9. ure po lokalnem času stresel potres z močjo 5,8 in središčem 23 kilometrov jugovzhodno od Irakliona. Glede na prve podatke je povzročil nekaj škode na starejših stavbah. Tresenje tal so čutili po vsem otoku, pa tudi na denimo sever

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Grčija

Irak

potres

Turčija Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Janez Janša

Igor Zorčič

Alenka Bratušek

Luka Mesec