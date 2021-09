Slovenci lani zavrgli še več hrane Dom in vrt Prebivalec Slovenije je lani zavrgel povprečno 68 kg hrane, kilogram več kot v 2019. V gospodinjstvih in trgovini z živili je nastalo več odpadne hrane kot v 2019, v proizvodnji hrane ter v gostinstvu in strežbi pa manj.

