Na predvečer dneva vstaje slovenskega naroda, ki smo ga praznovali na 22. julija, je leta 1989 v vaseh Rakovnik in Rajnovišče prvič pritekla pitna voda iz javnega vodovoda, prvič pa tudi v KS Birčna vas, zato je imela slovesnost v teh vaseh še toliko večji pomen za celotno krajevno skupnost, ki so do takrat kot edina v novomeški občini predstavljala veliko »suho« liso. Takrat smo v Dolenjskem lis ...