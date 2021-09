Začetek Evropske mladinske konference Vlada RS V Mariboru se je danes zjutraj pričela Evropska mladinska konferenca, ki je najpomembnejši polletni dogodek na področju mladinskih politik tria predsedujočih držav Svetu EU, ki koordinirajo 18-mesečni cikel mladinskega dialoga v okviru predsedovanja na evropski ravni. Mladinska konferenca bo potekala med 27. in 30. septembrom, danes pa je konferenco, ki se je udeležuje več kot 200 predstavnikov mladih oblikovalcev politik in strokovnjakov s področja mladine iz vseh držav članic EU, otvorila ministrica za izobraževanje znanost in šport, prof. dr. Simona Kustec.

