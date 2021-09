Z 214 km/h si je pridirkal 1200 evrov globe 24ur.com Policisti so obravnavali Italijana, ki je na pomurski avtocesti vozil kar 214 kilometrov na uro. To pa pomeni, da je najvišjo dovoljeno hitrost presegel za več kot 100 km/h. Vozniku so izrekli globo 1200 evrov, dobil pa je tudi devet kazenskih točk.

