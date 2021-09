Premijske funkcije in brezhiben dizajn za vse, ki želijo več, kot le dobro Svet 24 Samsung Galaxy Z Flip3 5G se ponaša z lastnostmi, ki izpolnjujejo želje in potrebe najzahtevnejših uporabnikov, zato ne preseneča, da je s svojim trendovskim videzom in večopravilnostjo v hipu osvojil tudi Evo Ahačevčič Pakiž.





Oglasi