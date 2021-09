Kakšno koalicijo v Nemčiji po volitvah pričakuje dr. Aleš Maver? Radio Ognjišče Po tesnem izidu volitev v Nemčiji še ni jasno, kdo bo na kanclerskem položaju po 16-ih letih nasledil Angelo Merkel. Največ možnosti imata Socialdemokratska SPD in njen kanclerski kandidat Olaf Scholz, ki sta s 25,7 odstotki za zgolj odstotek in pol premagala konservativno unijo CDU/CSU Armina Lascheta. Možne so številne koalicije, zato se obetajo zanimiva pogajanja.



