Predstavniki Fursa obiskujejo nove podjetnike: 'Seznanimo jih s pravicami in obveznostmi' 24ur.com Predstavniki mobilnih enot Finančne uprave RS (Furs) že nekaj časa obiskujejo davčne zavezance, ki so pred kratkim ustanovili podjetje oziroma na novo registrirali dejavnost. Namen obiska je, da jih seznanijo s pravicami in obveznostmi, ki jih imajo kot novoustanovljeni poslovni subjekt, so sporočili iz Fursa.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Anže Logar

Alenka Bratušek

Igor Zorčič