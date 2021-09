Po dveh urah zatišja vulkan na La Palmi ponovno bruha 24ur.com Vulkan na španskem otoku La Palma, ki je v prejšnjem tednu uničil več kot 500 zgradb, več kot 6000 ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove, je v ponedeljek po kratkem zatišju ponovno začel bruhati pepel, dim in lavo. Znanstveniki so že predhodno opozorili, da je še prezgodaj za razglasitev faze mirovanja vulkana, oblasti pa so prebivalcem ukazale, naj ostanejo v zaprtih prostorih, da se izognej...

