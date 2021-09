Ljubljanski svetniki naklonjeni nakupovalnemu centru ob Barjanski cesti 24ur.com Ljubljanski mestni svetniki so na seji ob nekaj glasovih proti podprli prodajo treh večjih parcel v skupni velikosti okoli 9000 kvadratnih metrov ob Barjanski cesti, kjer zasebni investitor načrtuje gradnjo nakupovalnega središča in več kot 700 stanovanj. Na dnevnem redu so imeli tudi poročilo o polletnem izvrševanju proračuna.

