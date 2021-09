Premier Janša spet s šampionsko potezo: tokrat se je povzpel na najvišji dimnik v Evropi – na 360 me Politikis Danes je predsednik vlade Janez Janša naredil še eno šampionsko potezo. Ob obisku Vlade RS v zasavski regiji se je namreč povzpel na najvišji dimnik v Evropi. V počastitev spomina na knapovsko tradicijo Trbovelj in Zasavja smo se ob tokratnem obisku @vladaRS v regiji povzpeli na najvišji dimnik v Evropi. Tudi rahel dež nas ni […] The post Premier Janša spet s šampionsko potezo: tokrat se je povzpe ...

