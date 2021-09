Evropske borze po volitvah v Nemčiji večinoma v zelenem; dražja nafta, evro navzdol Politikis Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Med vlagatelji odmeva izid nedeljskih volitev v Nemčiji, na katerih so socialdemokrati tesno premagali konservativno unijo. Nafta se je precej podražila, evro pa se je glede na dolar pocenil. Nemčija, sicer največje evropsko gospodarstvo, bi se lahko več tednov, če ne mesecev, soočala […] The post Evropske borze po volitva ...

