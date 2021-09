Na Švedskem prijeli ISIS teroristko – osumljena je celo grozodejstev nad svojimi otroci Demokracija Piše: Ivan Šokić (Nova24tv) Na Švedskem so zaradi suma sodelovanja pri resnih vojnih zločinih v Siriji aretirali 49-letnico. Osumljenka terorizma naj bi celo silila lastnega otroka, da postane otroški vojak. Do vojnih zločinov v katere je vpletena 49-letna islamska teroristka naj bi prišlo med leti 2013 in 2016 v Siriji, kamor je ženska odpotovala skupaj s svojimi petimi otroki, da bi se pridružil ...

