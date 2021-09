Ekipno EP v namiznem tenisu: Težko delo za Slovenijo Dnevnik Romunsko mesto Cluj bo od danes do nedelje gostilo ekipno EP v namiznem tenisu. Moška reprezentanca Slovenije bo igrala v skupini H s Finsko, Luksemburgom in Romunijo, ženska pa v skupini D s Češko in Ukrajino.

Sorodno Oglasi