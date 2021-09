Celje in Sežana remizirala Dnevnik Nogometaši Celja in Sežane so se na zadnji tekmi 11. kroga državnega prvenstva razšli z neodločenim izidom 2:2 (0:1). Pod vodstvom novega trenerja Simona Sešlarja so Celjani zaostajali že z 0:2, obakrat je zadel Dino Stančič (40. in 55. minuta)....

