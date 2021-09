Začenja se DP v košarki Dnevnik Z današnjo tekmo med Krko in Zlatorogom se začenja 31. sezona državnega prvenstva v košarki. Prvi del z desetimi ekipami bo trajal do 22. februarja 2022. V ligi za prvaka bo nato sodelovalo pet najboljših klubov iz prvega dela in Cedevita Olimpija,...

