26-letnik vozil pijan in povzročil nesrečo Lokalec.si Včeraj zjutraj je 26-letni voznik osebnega avtomobila, v križišču Gunduličeve in Nazorjeve ulice v Mariboru, izsili prednost 51-letnemu vozniku drugega osebnega avtomobila. Vozili sta trčili, starejši voznik pa se je ob tem lahko telesno poškodoval Prvo zdravniško pomoč so mu nudili na kraju nesreče, kasneje pa je pomoč poiskal še v UKC Maribor. Elektronski alkotest je pokazal, da je bil povzročit ...

Sorodno Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Tadej Pogačar

Matej Mohorič

Janez Janša

Boštjan Koritnik