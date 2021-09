Vse oči uprte v Messija, velika smola Mozirjana SiOL.net Danes bo največjega zanimanja v ligi prvakov deležen "arabski" derbi, spopad nesramno bogatih PSG in Manchester Cityja, na katerem se bo Lionel Messi prvič predstavil v Evropi v novem dresu na Parku princev. Danes naj bi nastopili trije slovenski legionarji. To so Jan Oblak (Atletico), Samir Handanović (Inter) in Kevin Kampl (Leipzig), Lovro Bizjak (Šerif) pa zaradi poškodbe ne bo okusil še kako atraktivnega gostovanja pri slovitem Realu. Pestro bo tudi v sredo, ko bodo na delu Josip Iličić (Atalanta), Benjamin Šeško (Salzburg) in Benjamin Verbič (Dinamo Kijev).

